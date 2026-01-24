Summer 2025 Movie Guide: Theatrical and Streaming Releases

AP – A new Superman? Three Pedro Pascal films spanning genres, including a romance, a superhero movie, and an Ari Aster-helmed thriller from A24? Hollywood is pulling out all the stops this summer movie season, which opens with Marvel’s Thunderbolts this weekend.

May brings major studio releases like a live-action version of Lilo & Stitch, Mission: Impossible 8, and a new Wes Anderson film. June heats up with race car action in “F1,” the adventure “How to Train Your Dragon,” zombies in “28 Years Later,” and a New York love triangle with Dakota Johnson’s matchmaker at the center in “Materialists.”

July is supercharged with “Jurassic World Rebirth” (“Jurassic World: The Rebirth”), “Superman,” and “Fantastic Four: The First Steps” (“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”).

And August closes the season with comedies as big as “The Naked Gun” (“¿Y dónde está el policía?”), and darker titles like “The Roses,” horror “Weapons” (“La hora de la desaparición”) and body-swap capers of “Freakier Friday” (“Otro viernes de locos”).

A continuación, la guía de The Associated Press sobre las múltiples opciones en cines y en casa (las fechas de estreno son para Estados Unidos).

ESTRENOS DE MAYO

1 de mayo

“Another Simple Favor” (“Otro pequeño favor”) de Prime Video, por streaming. Enfríen esas copas de martini, Blake Lively y Anna Kendrick se reúnen con su director de “A Simple Favor” (“Un pequeño favor”), Paul Feig, para esta secuela ambientada en Italia.

2 de mayo

“Thunderbolts” de Disney en cines: Los antihéroes de Marvel Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Red Guardian (David Harbour) inician la temporada de películas de verano con estilo de superhéroes. “Es un grupo de juguetes inadaptados que han sido esencialmente desechados al comienzo de la película y tienen que averiguar si pueden trabajar juntos para salir de ese lío”, comentó el director Jake Schreier a AP. (Aquí puedes leer la reseña de AP).

“Bonjour Tristesse” de Greenwich Entertainment en cines: Chloë Sevigny y Claes Bang protagonizan esta nueva adaptación de la novela de Françoise Sagan sobre la madurez, la lujuria y el estilismo, acerca de un padre playboy y su hija adolescente (Lily McInerny) en la Riviera Francesa.

“Pavements” de Utopia en cines: Alex Ross Perry adopta un enfoque experimental para las biografías musicales tradicionales en su retrato del grupo indie Pavement; una película que se disfruta más viviéndola que describiéndola.

“Rust” de Falling Forward Films en cines y video a la carta: El Western de Alec Baldwin “Rust” finalmente llega a los cines tras años en el limbo y diversos problemas legales. La directora de fotografía Halyna Hutchins perdió la vida durante el rodaje en octubre de 2021 y el director Joel Souza resultó herido. Souza comentó en el estreno de la película en un festival en Polonia en noviembre que fue el esposo de Hutchins, Matthew, quien insistía en que la película se terminara.

“The Surfer” de Lionsgate y Roadside Attractions, en cines: Las tensiones están al límite en una playa “solo para locales” cuando Nicolas Cage y su hijo regresan para intentar atrapar algunas olas.

“Magic Farm” de MUBI en cines: Amalia Ulman dirige esta comedia absurda sobre un equipo de documentalistas que termina en el pueblo equivocado, con Chloë Sevigny, Alex Wolff y Simon Rex.

“Words of War” (“Anna”) de Decal en cines: Maxine Peake y Jason Isaacs encabezan este thriller político sobre la periodista y activista de derechos humanos Anna Politkovskaya. Producida por Sean Penn.

Vulcanizadora de Oscilloscope en cines: Una comedia negra que sigue a amigos en una misión oscura en lo profundo de los bosques de Michigan.

9 de mayo

“Friendship” de A24 en cines: Paul Rudd y el comediante de “I Think You Should Leave” Tim Robinson protagonizan esta película absurda y cómica sobre la camaradería masculina.

“Shadow Force” (“Shadow Force: Sentencia de muerte”) de Lionsgate en cines: Kerry Washington y Omar Sy lideran este thriller de acción sobre una pareja de exasesinos que huye de su antiguo jefe (y protege a su joven hijo).

“Nonnas” de Netflix por streaming: Vince Vaughn protagoniza esta película de Stephen Chbosky, basada en la historia real de un chico de Brooklyn que contrata a abuelas italianas para ser las chefs en un restaurante tras la pérdida de su madre. Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Talia Shire y Linda Cardellini forman parte del elenco.

“Fight or Flight” de Vertical en cines: Josh Hartnett, con el cabello rubio decolorado, es un mercenario a bordo de un vuelo lleno de asesinos en esta comedia de acción sangrienta a 30,000 pies de altura.

“Caught by the Tides” (“A la deriva”) de Janus Films en cines: El director chino Jia Zhangke capta 22 años de imágenes para contar una historia de amor y anhelo que hizo vibrar a Cannes el año pasado. Zhao Tao protagoniza.

“Juliet & Romeo” de Briarcliff Entertainment en cines: Los amantes desafortunados de Shakespeare reciben una versión musical pop en esta colorida adaptación protagonizada por Clara Rugaard y Jamie Ward.

Clown in a Cornfield de RLJ Entertainment en cines: Este thriller de Eli Craig (Tucker & Dale vs. Evil) presenta al temible Frendo.

Lilly de Blue Harbor Entertainment en cines: Patricia Clarkson interpreta a Lilly Ledbetter, defensora de la igualdad salarial, en este drama biográfico.

16 de mayo

“Final Destination: Bloodlines” (“Destino Final: Lazos De Sangre”) de Warner Bros. en cines: Han pasado 25 años desde que comenzó la saga “Destino Final” y siguen encontrando formas horripilantes de matar a sus personajes.

“Hurry Up Tomorrow” de Lionsgate en cines: The Weeknd (Abel Tesfaye) interpreta a una versión ficticia de sí mismo en este thriller psicológico sobre un músico insomne, con Jenna Ortega y Barry Keoghan.

“Drømmer” de Strand Releasing en cines: Esta película noruega sobre dos trabajadores de la salud discutiendo filosofías de relación cierra la trilogía “Sex, Dreams, Love” de Dag Johan Haugerud.

“Sister Midnight” de Magnet Releasing en cines: Esta comedia negra sobre un matrimonio arreglado infeliz y una serie de eventos caóticos fue una selección de Cannes en 2024.

“The Ruse” de Seismic Releasing en cines: Este thriller se centra en una cuidadora y el misterioso paciente del que cuida en una casa remota junto al mar.

23 de mayo

“Lilo & Stitch” de Disney en cines: Esta nueva versión con actores del clásico de 2002 sobre dos hermanas hawaianas huérfanas que acogen sin saberlo a un alienígena fue dirigida por el cineasta de “Marcel the Shell with Shoes On”, Dean Fleischer Camp. Sydney Agudong, quien interpreta a la hermana mayor Nani, dijo: “La belleza de esta película es que resalta la idea de Aloha y Ohana y las dinámicas familiares que ocurren aquí junto con los alienígenas y el paseo en montaña rusa hawaiana”.

“Mission: Impossible – The Final Reckoning” de Paramount en cines: Nada realmente termina en el mundo de la creación de franquicias, pero el “final” en el título sugiere que esta podría ser realmente la última aventura de Tom Cruise como Ethan Hunt. Incluso si no lo es, el público puede confiar en que estará llena de espectáculos que desafían la muerte dignos de la gran pantalla.

“Fountain of Youth” (“La fuente de la juventud”) de Apple TV+ por streaming: Natalie Portman y John Krasinski interpretan a hermanos en una peligrosa búsqueda de la fuente de la juventud en esta aventura global de Guy Ritchie.

Pee-Wee As Himself de Max por streaming: Este fascinante documental de dos partes sobre la vida de Paul Reubens fue elaborado a partir de unas 40 horas de entrevistas y miles de horas de material de archivo.

« Jane Austen a gâché ma vie » (“Jane Austen arruinó mi vida”) de Sony Pictures Classics, en cines: Un librero parisino es invitado a la residencia de escritores de Jane Austen en esta comedia romántica contemporánea inspirada en Austen, escrita y dirigida por Laura Piani.

“Fear Street: Prom Queen” (“La calle del terror: La reina del baile”) de Netflix por streaming: Las candidatas a reina del baile comienzan a desaparecer en esta última entrega de “Fear Street” (“La calle del terror”), ambientada en 1988.

“The Last Rodeo” de Angel Studios en cines: Neal McDonough interpreta a un vaquero retirado que decide regresar al ruedo en un intento por pagar las facturas médicas de su hijo.

30 de mayo

“Karate Kid: Legends” (“Karate Kid: Leyendas”) Sony Pictures en cines: Jackie Chan y Ralph Macchio se unen para la nueva película de “Karate Kid”, ambientada tres años después de “Cobra Kai” y centrada en un nuevo chico, Li, interpretado por Ben Wang. “De alguna manera recuerda a las películas anteriores de la franquicia”, dijo Wang. “Es un chico que es un pez fuera del agua que llega a una nueva ciudad y tiene que enfrentarse a los matones”.

“Bring Her Back” (“Haz que regrese”) de A24 en cines: Los cineastas de “Talk to Me”, Danny y Michael Philippou, regresan con esta espeluznante nueva película sobre la muerte, la resurrección y la llegada de un niño adoptado que no está del todo bien. Sally Hawkins interpreta a la madre.

“The Phoenician Scheme” (“La trama fenicia”) de Focus Features en cines: Benicio del Toro protagoniza como uno de los hombres más ricos de Europa, y padre de nueve hijos y una hija (Mia Threapleton), en la nueva película de Wes Anderson, que cuenta con un elenco estelar que incluye a Tom Hanks, Michael Cera, Scarlett Johansson, Riz Ahmed y Benedict Cumberbatch.

Le Royaume de Metrograph en cines: Este éxito de Cannes trata sobre una adolescente que se fuga con su padre mafioso un verano en Córcega.

Les fantômes de Music Box Films en cines: Jonathan Millet dirigió este thriller de venganza sobre un hombre sirio en Francia que persigue al hombre que lo torturó en una infame prisión militar.

Tornado de IFC Films en cines: Kōki, Jack Lowden, Takehiro Hira y Tim Roth protagonizan este thriller de venganza ambientado en la Gran Bretaña de la década de 1790.

ESTRENOS DE JUNIO

6 de junio

“Ballerina” (“Bailarina”) de Lionsgate en cines: Ana de Armas lidera esta película derivada de “John Wick” sobre una asesina letal (y bailarina).

“The Life of Chuck” de Neon en cines: Esta no es la típica adaptación de Stephen King. Mike Flanagan dirige la historia sentimental y sobrenatural sobre la vida de un hombre común llamado Charles Krantz, contada en tres capítulos. Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Mia Sara, Benjamin Pajak y Karen Gillan destacan en el elenco.

“The Ritual” (“Exorcismo: El ritual”) de XYZ Films en cines: ¿Al Pacino y Dan Stevens como hombres de la iglesia realizando exorcismos? Claro, ¿por qué no?

“Dangerous Animals” de IFC Films en cines: Jai Courtney interpreta a un asesino en serie que alimenta a tiburones con sus víctimas en esta película que suena loca.

“I Don’t Understand You” de Vertical en cines: Nick Kroll y Andrew Rannells son una pareja de vacaciones en Italia en esta comedia negra con un recuento de cuerpos en aumento.

“Straw” de Netflix, por: Taraji P. Henson lidera este drama de Tyler Perry sobre una madre soltera.

“Dan Da Dan: Evil Eye” de GKIDS en cines: Más aventuras de Momo y Okarun en esta serie basada en el popular manga de Yukinobu Tatsu.

12 de junio

“Deep Cover” de Prime Video por streaming: Bryce Dallas Howard interpreta a una profesora de comedia de improvisación reclutada por un policía encubierto (Sean Bean) para una misión que convoca a dos de sus estudiantes (Orlando Bloom y Nick Mohammed).

13 de junio

“How to Train Your Dragon” de Universal en cines: A diferencia de la mayoría de las adaptaciones con actores de películas animadas, el cineasta Dean DeBlois está detrás de ambas. DeBlois dijo que su objetivo era hacer la película “realmente inmersiva”, aumentar la sensación de urgencia y peligro y “simplemente atraer al público y hacer que sientan que estos dragones son reales, que podrías tener uno, podrías volar en la espalda de uno”. Mason Thames interpreta a Hiccup y Nico Parker asume el papel de Astrid en esta épica fantasía que seguramente encantará a una nueva generación (y a la que creció con la original).

“Materialists” de A24 en cines: Dakota Johnson interpreta a una casamentera dividida entre dos prospectos (interpretados por Chris Evans y Pedro Pascal) en una historia de amor de la cineasta de “Past Lives”, Celine Song. “Es una historia de amor moderna ambientada en la ciudad de Nueva York y está inspirada en el breve tiempo que trabajé como casamentera profesional”, dijo Song. “Realmente intenté en esta película ser realmente honesta sobre el mercado de citas, tal como las personas realmente lo experimentan y lo viven hoy”.

“Echo Valley” de AppleTV+ por streaming: Claire (Sydney Sweeney) aparece en la puerta de su madre (Julianne Moore) cubierta de sangre de otra persona en este thriller de Brad Ingelsby.

“The Unholy Trinity” de Roadside Attractions en cines): Pierce Brosnan y Samuel L. Jackson lideran este western, ambientado en la Montana de la década de 1870.

“Prime Minister” de Magnolia en cines: Este documental sigue a Jacinda Ardern durante su mandato como primera ministra de Nueva Zelanda.

17 de junio

“Sally” de NatGeo/Disney+ por streaming: ¿Blue Origin? Sally Ride, la primera mujer estadounidense en ir al espacio, está en el centro de este nuevo documental que narra sus logros profesionales y su vida personal menos conocida.

20 de junio

“28 Years Later” (“Exterminio: La evolución”) de Sony Pictures, cines: El equipo original detrás de “28 Days Later” (incluido el director Danny Boyle y el escritor Alex Garland) regresa con una nueva entrega protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer y Ralph Fiennes.

“Elio” de Disney/Pixar en cines: Esta aventura intergaláctica se centra en un niño terrestre de 11 años (Yonas Kibreab) que es abducido por aliens y asumido como líder mundial. La ganadora del Oscar Zoe Saldana forma parte del elenco de voces.

“Marlee Matlin: Not Alone Anymore” de Kino Lorber en cines: Marlee Matlin ofrece un relato honesto y sin tapujos de sus experiencias como actriz sorda en este documental divertido y revelador, dirigido por Shoshannah Stern, quien también es sorda. La película está subtitulada y incluye traducciones verbales para audiencias oyentes.

“Sovereign” de Briarcliff en cines: Dennis Quaid, Nick Offerman y Jacob Tremblay lideran este thriller criminal sobre extremistas antigubernamentales y un enfrentamiento policial.

“Bride Hard” de Magenta Light Studios en cines: Rebel Wilson es una agente secreta cuyas habilidades resultan útiles en la boda de su amiga cuando surge una situación de rehénes en esta comedia dirigida por Simon West.

“Everything’s Going to Be Great” de Lionsgate en cines: Bryan Cranston y Allison Janney son actores de toda la vida en el teatro regional tratando de criar a sus hijos muy diferentes.

“Alma and the Wolf” de Republic Pictures en cines: Ethan Embry y Li Jun Li (la revelación de “Sinners”) protagonizan este filme de terror psicológico sobre un misterioso ataque de lobo y el hijo desaparecido de un oficial de policía.

“KPop Demon Hunters” de Netflix por streaming: Una comedia de acción animada sobre superestrellas del K-pop que también cazan demonios en su tiempo libre.

27 de junio

“F1” de Warner Bros./Apple en cines: Brad Pitt interpreta a “el mejor que nunca fue”, el piloto de F1 Sonny Hayes, quien es reclutado para ser mentor de un joven prometedor (Damson Idris) en esta película de alto octanaje del cineasta de “Top Gun: Maverick”, Joseph Kosinski. Se utilizaron autos de carreras reales, el piloto Lewis Hamilton fue consultado y se desarrolló un nuevo sistema de cámaras para ofrecer al público una experiencia inmersiva. “Es una historia sobre un equipo que está en último lugar, un grupo de desvalidos, y Sonny Hayes en sus últimos años teniendo una última oportunidad de intentar hacer algo que nunca pudo hacer, que es ganar una carrera en F1”, dijo Kosinski.

“M3GAN 2.0” de Universal en cines: La espeluznante muñeca bailarina está de vuelta, junto con una versión aún más peligrosa en una matanza que ella misma debe detener. ¿Alguna pregunta?

“Sorry, Baby” de A24 en cines: Uno de los grandes éxitos del Festival de Cine de Sundance de este año, el debut como directora de la escritora-directora-estrella Eva Victor sigue a Agnes, una estudiante de posgrado, en las consecuencias de una agresión sexual. “Quería hacer una película sobre sentirse atrapado cuando todos a tu alrededor siguen avanzando”, dijo Victor. “Realmente creo que lo que trata es de intentar sanar y el ritmo al que llega la sanación y cómo realmente no es lineal y cómo hay alegrías que se encuentran en lo cotidiano y especialmente en amistades muy afirmativas y a veces, como, un sándwich dependiendo del día”.

“Hot Milk” (“Leche caliente”) de IFC Films en cines: Las cosas se calientan en la costa española, donde Sofia (Emma Mackey) y su madre (Fiona Shaw) han ido con la esperanza de ayudar a su misteriosa enfermedad. Allí, Sofia conoce a un extraño cautivador (Vicky Krieps). Esta selección de Berlín está basada en una novela de Deborah Levy.

ESTRENOS DE JULIO

2 de julio

“Jurassic World Rebirth” (“Jurassic World: El Renacer”) de Universal en cines: El cineasta Gareth Edwards (un superfan de “Jurassic Park” y el director de “The Creator”) inauguran una nueva era de películas de “Jurassic” y recuerdan las originales de Steven Spielberg en esta película con Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey. Mucho sobre la película se mantiene en secreto, pero Edwards dijo que el guion de David Koepp se leía como una carta de amor al trabajo de Spielberg. “Es básicamente una historia de misión donde estos tipos militares van a esta isla para obtener este ADN, luego hay un giro”, dijo Edwards. “Esta familia termina involucrada y se convierte en una historia de supervivencia. Es como un gran paseo en montaña rusa y una vez que comienza, no se detiene”.

“The Old Guard 2” (“La vieja guardia 2”) de Netflix por streaming: Charlize Theron está de vuelta con su equipo inmortal para una nueva misión. KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari y Luca Marinelli también repiten sus papeles.

“Heads of State” (“Jefes de estado”) de Prime Video por streaming: Los jefes de estado reciben un cambio de imagen en esta comedia de acción, en la que Idris Elba interpreta al primer ministro británico y John Cena es el presidente de Estados Unidos. Ambos se ven obligados a trabajar juntos (de la mano de una agente del MI6 interpretada por Priyanka Chopra Jonas) para derrotar a un adversario extranjero.

“40 Acres” de Magnolia en cines: Danielle Deadwyler y Michael Greyeyes lideran este thriller post-apocalíptico sobre una plaga que ha causado hambruna mundial.

10 de julio

“Brick” de Netflix por streaming: En esta película de terror alemana, una pareja se despierta para descubrir que están atrapados en su apartamento.

11 de julio

“Superman” de Warner Bros. en cines: James Gunn inaugura una nueva era de Superman, con un rostro fresco como David Corenswet y la promesa de que es un héroe diferente al que el público ha visto antes. Gunn dijo a AP que este es “un Superman que está más arraigado en su propia personalidad y su relación, que es mucho más compleja de lo que ha sido en el pasado. Y luego también el gran mundo mágico de Superman estando en el mundo del DCU con perros voladores y robots y monstruos gigantes”. Hay romance con Lois Lane de Rachel Brosnahan, y un Lex Luthor “bastante aterrador” en Nicholas Hoult. “En realidad va a matar (a Superman)”, dijo Gunn. “Y eso es genial de ver”.

“Don’t Let’s Go to the Dogs Tonight” de Sony Pictures Classics en cines: La actriz Embeth Davidtz dirige y protagoniza esta aclamada adaptación del popular libro de memorias de Alexandra Fuller sobre crecer en una granja en la antigua Rodesia antes y después de las elecciones de 1980, mientras el sistema colonial se desmorona. La historia se cuenta a través de los ojos de Bobo, de ocho años (Lexi Venter).

“Madea’s Destination Wedding” de Netflix por streaming: Madea va a las Bahamas.

“Skillhouse” de Fathom en cines: 50 Cent protagoniza esta película de terror sobre influencers que son atraídos a una “casa de contenido” y obligados a competir en desafíos mortales.

18 de julio

“I Know What You Did Last Summer 3” (“Sé lo que hicieron el verano pasado 3”) de Sony Pictures en cines: Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. retoman sus papeles de la película de terror de 1997 en esta nueva entrega que presenta una situación inquietantemente similar y un elenco de jóvenes promesas, incluyendo a Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King y Tyriq Withers.

“Smurfs” (“Pitufos”) de Paramount en cines: Rihanna produjo y protagoniza como Pitufina en esta nueva aventura musical. “Hay una pureza en el mito de los Pitufos”, dijo Nick Offerman, quien da voz al hermano de Papá Pitufo, Ken. “Eso, creo, es lo que hace que su atractivo sea tan atemporal. Son un grupo benevolente de pequeños aldeanos azules que, ya sabes, quieren amarse unos a otros y llevar vidas productivas mientras se defienden de las fuerzas del mal del mundo, generalmente representadas por las maquinaciones de algunos magos en busca de ganancias mal habidas”.

“Eddington” de A24 en cines: Ari Aster se reúne con Joaquin Phoenix para esta película sobre un enfrentamiento entre un sheriff de un pequeño pueblo y un alcalde en los primeros meses de los confinamientos por COVID-19. Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler también protagonizan.

“Unicorns” de Cohen Media Group en cines: Un joven padre soltero de Essex (Ben Hardy) queda desarmado cuando se enamora de una drag queen.

25 de julio

“The Fantastic Four: First Steps” (“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos”) de Disney en cines: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach se unen para interpretar a “la primera familia de Marvel” en este mundo retrofuturista ambientado en el Nueva York de la década de 1960. El director Matt Shakman (“WandaVision”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”) dijo que son los únicos superhéroes en su mundo y son las luces líderes de su época. Aunque la escala y la construcción del mundo estaban en otro nivel, Shakman dijo, “también no es diferente de todas las grandes comedias y dramas que he hecho: al final, se trata de personajes, de relaciones y de corazón y humor”.

“Happy Gilmore 2” de Netflix por streaming: Adam Sandler regresa al green (y a uno de sus papeles más queridos) después de casi 30 años, junto con Shooter McGavin (Christopher McDonald), Hal (Ben Stiller), Virginia (Julie Bowen) y Doug (Dennis Dugan) y un ejército de recién llegados, incluidos algunos descendientes de Gilmore. “El primero es tan icónico, todos sabíamos el mundo en el que estábamos entrando”, dijo Conor Sherry, quien interpreta a uno de sus hijos. “Éramos como las adiciones más nuevas a una familia grande, grande, grande”.

“Oh, Hi!” de Sony Pictures Classics en cines: Molly Gordon y Logan Lerman lideran esta comedia romántica oscura sobre la primera escapada romántica de fin de semana de una pareja casada.

“Diciannove” de Oscilloscope en cines: Luca Guadagnino produjo esta película de paso a la edad adulta sobre el viaje de autodescubrimiento de un joven de 19 años.

30 de julio

Together de Neon en cines: La pareja de la vida real Dave Franco y Alison Brie interpretan a una pareja aterradoramente codependiente en este filme de terror corporal inventivo que hizo que las multitudes de Sundance se entusiasmaran.

ESTRENOS DE AGOSTO

1 de agosto

“The Bad Guys 2” (“Los tipos malos 2”) de Universal en cines: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Awkwafina y Anthony Ramos regresan para otro atraco animado, pero esta vez se están uniendo a un nuevo equipo llamado las Chicas Malas (con las voces de Danielle Brooks, Maria Bakalova y Natasha Lyonne).

“The Naked Gun” (“¿Y dónde está el policía?”) de Paramount, en cines: Liam Neeson ejerce sus habilidades cómicas como Frank Drebin Jr. en esta nueva entrada irreverente del veterano de Lonely Island, Akiva Schaffer, con Paul Walter Hauser y Pamela Anderson.

6 de agosto

“Sketch” de Angel Studios en cines: Esta comedia de terror sobre los dibujos de una niña que cobran vida está protagonizada por Tony Hale y D’Arcy Carden.

8 de agosto

“Weapons” (“La hora de la desaparición”) de Warner Bros. en cines: Los niños desaparecen en el inquietante seguimiento del cineasta Zach Cregger a “Barbarian”, protagonizado por Josh Brolin, Julia Garner y Alden Ehrenreich.

“Freakier Friday” (“Otro viernes de locos”) de Disney en cines: Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan están de vuelta como el dúo de madre e hija que intercambian cuerpos.

“My Mother’s Wedding” (“North Star”) de Vertical en cines: Kristin Scott Thomas dirige y protagoniza este drama sobre una mujer que se casa por tercera vez, lo cual es una ocasión para que sus tres hijas (Scarlett Johansson, Sienna Miller, Emily Beecham) regresen a casa.

13 de agosto

“Fixed” (“Fijo”) de Netflix por streaming: Una comedia animada para adultos de Genndy Tartakovsky sobre la búsqueda de un perro por una última aventura antes de ser castrado.

15 agosto

“Nobody 2” (“Nadie 2”) de Universal Pictures en cines: El ex asesino Hutch Mansell de Bob Odenkirk no puede tomarse un descanso. Esta vez, Keanu Reeves se une a la sangrienta diversión.

“Clika” de Sony Pictures en cines: Un músico de un pequeño pueblo (Jay Dee) se vuelve viral en este drama ambientado en el mundo de la música mexicoestadounidense. Es el debut cinematográfico de Jimmy Humilde, director general de la productora de Rancho Humilde.

“East of Wall” de Sony Pictures Classics en cines: La película debut de Kate Beecroft sobre una joven entrenadora de caballos que lucha con la inseguridad financiera y el duelo en las Badlands de Dakota del Sur ganó el premio del público en la sección NEXT del Festival de Cine de Sundance.

“Eli Roth Presents: Jimmy and Stiggs” de Iconic Events en cines: Un “festín” sangriento de bajo presupuesto para los devotos del terror, Joe Begos escribió, dirigió y protagoniza.

“Witchboard” de Atlas en cines: Jamie Campbell Bower de “Stranger Things” protagoniza este horror sobrenatural ambientado en Nueva Orleans (un remake de un clásico de culto de 1986).

22 de agosto

“Lurker” de MUBI en cines: Otra joya de Sundance, este thriller paranoico es el debut cinematográfico del escritor de “The Bear” y “Beef”, Alex Russell, sobre la celebridad, los fans y estar muy en línea, con un joven elenco prometedor liderado por Théodore Pellerin y Archie Madekwe.

“Honey Don’t!” de Focus Features en cines: Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Charlie Day, Billy Eichner y Chris Evans protagonizan esta comedia negra de Ethan Coen sobre un investigador privado de un pequeño pueblo y una serie de muertes misteriosas.

“Americana” de Lionsgate en cines: Este thriller criminal liderado por Sydney Sweeney es un western revisionista ambientado en Dakota del Sur. Debutó en South by Southwest en 2023 y trata sobre el robo de un artefacto valioso.

“Eden” de Vertical en cines: Ron Howard dirige a Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby y Sydney Sweeney en este thriller de supervivencia ambientado en las Galápagos después de la Primera Guerra Mundial.

“Relay” de Bleecker Street en cines: Riz Ahmed interpreta a un solucionador corporativo en esta versión contemporánea del thriller paranoico del cineasta de “Hell or High Water”, David Mackenzie.

“Grand Prix of Europe” (“El gran premio a toda velocidad”) de Viva Pictures en cines: ¿“F1” para el público preescolar? Esta película animada también está ambientada en el mundo de las carreras de autos.

28 de agosto

“The Thursday Murder Club” (“El club del crimen de los jueves”) de Netflix por streaming: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie interpretan a jubilados que pasan su tiempo resolviendo casos fríos en esta adaptación del bestseller de Richard Osman, dirigida por Chris Columbus.

29 agosto

“Caught Stealing” de Sony Pictures en cines: La película del cineasta Darren Aronofsky está escrita por y basada en los libros de Charlie Huston sobre un exjugador de béisbol (Austin Butler) que se enreda en el inframundo criminal de Nueva York en la década de 1990. Zoë Kravitz, Regina King, Liev Schreiber, Matt Smith y Bad Bunny también protagonizan.

“The Roses” de Searchlight Pictures en cines: La versión moderna de The War of the Roses es protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch como una pareja en disputa. Fue escrita por Tony McNamara, el guionista nominado al Oscar de “Poor Things” (Pobres criaturas) y creador de la serie “The Great”, y dirigida por Jay Roach.

“The Toxic Avenger” de Cineverse e Iconic Events Releasing en cines: Peter Dinklage protagoniza como el superhéroe titular en esta película extremadamente sangrienta y gráfica, que estuvo en el estante durante años buscando distribuidor. Elijah Wood, Jacob Tremblay, Kevin Bacon y Taylour Paige también figuran.