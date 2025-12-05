World Cup 2026 Draw: Date and Venue Announced in Washington, D.C.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

Este acto definirá la fase de grupos del torneo más grande en la historia del fútbol, que contará con 48 selecciones y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Los 16 estadios sede ya fueron elegidos: 11 en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá. La inauguración será en el Estadio Azteca (Ciudad de México), mientras que la final se jugará en el MetLife Stadium (Nueva Jersey). Washington no será ciudad anfitriona, pero albergará el evento que marca el inicio oficial del torneo.

Hasta el momento, además de los tres anfitriones, 10 selecciones ya están clasificadas: Argentina, Brasil, Ecuador, Japón, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán, Jordania, Australia y Nueva Zelanda. Los últimos seis cupos se definirán en un playoff intercontinental en marzo.

Entradas para el Mundial 2026: cuándo y cómo conseguirlas

La venta de boletos para el Mundial 2026 comenzará el 10 de septiembre, según confirmó la FIFA. Debido a la alta demanda prevista, se realizará por fases. Infantino incluso llevó el trofeo de la Copa del Mundo a la Oficina Oval, un gesto que el presidente Trump aprovechó para bromear sobre quedarse con él: “Queda muy bien en esa pared”, dijo.

El sorteo de diciembre promete ser un espectáculo que combine negocios, entretenimiento y fútbol de élite, marcando el inicio de una Copa del Mundo sin precedentes.